La española Ona Carbonell (Barcelona, 1990), la deportista con más medallas conquistadas en Mundiales de natación, anunció este miércoles el nacimiento de Kai, el primer hijo de la pareja que forma con Pablo Ibáñez.

"Gracias por el cariño y profesionalidad al hospital Can Ruti (Badalona) donde he dado a luz y a la clínica Riera Bartra, mi ginecóloga y su equipo que me han acompañado en este viaje. Y muchas gracias a todos por el apoyo, especialmente a la familia", anunció la nadadora de natación artística en las redes sociales.