El presentador de Operación Triunfo, Roberto Leal (c), posa junto al elenco completo de los miembros del jurado de la Academia: el director de Cadena 100, Javier Llano (i), la cantante y logopeda Nina (2i), la vocalista del grupo La Quinta Estación, Natalia Jiménez (2d), y el asistente artístico Javier Portugués "Portu" (d), durante el acto de presentación de la nueva edición de Operación Triunfo. EFE/ Enric Fontcuberta/Archivo

Se presentaba como la edición con el "mejor casting" de la historia del formato, con voces distintas, historias que contar y, sobre todo, profesionalidad. Sin embargo, algo falla en este OT 2020 en el que se echa en falta la esencia del concurso: la música.

"No será más de lo mismo", decía Toñi Prieto, directora de entretenimiento de TVE, en la presentación de la nueva edición del programa musical. Desde luego, no se equivocaba. Resultaba difícil, después de dos ediciones consecutivas, crear una tercera y esperar que la respuesta del público volviera a ser la misma. El desgaste del formato es evidente y no sorprende que la Gala 0 de este 2020 fuera la menos vista de la historia obteniendo un 13% de share y reuniendo a menos de dos millones de espectadores.