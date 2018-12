El público decidirá mañana entre Alba Reche, Famous, Julia, Natalia o Sabela el ganador de "OT 2018", en una final en la que actuarán como artistas invitados Amaia -que cederá el testigo y presentará un avance de su primera álbum- Pablo Alborán, Rozalén y David Otero.

A partir de las 22:35 horas en La 1, en el concurso de talento musical presentado por Roberto Leal cada uno de los finalistas defenderán en solitario una canción escogida por ellos: Alba cantará "Creep", de Radiohead; Famous "And I Am Telling You I’m Not Going", de Jennifer Hudson; Julia "Déjame ser" de Manuel Carrasco; Natalia "Never Enough" de Loren Allred, y Sabela "Tris Tras" de Marful.