Palomo Spain llegó a la pasarela madrileña en 2016, era un desconocido que concediendo a los hombres el derecho a llevar volantes ahora se ha convertido en un profesional con los pies en la tierra. De ahí que su interés por el metaverso sea nulo, prefiere disfrutar el diseño en el mundo terrenal.

En moda, en los últimos meses no se para de hablar sobre el metaverso, es decir desfiles en realidad virtual, compras con el avatar o anunciar el lanzamiento de colecciones en "tóquenes no fungibles" (NFT), una propuesta futurista (o no tanto) que a Alejandro Gómez Palomo, alma de la firma Palomo Spain, no le interesa.