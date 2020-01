La esposa de Pablo Casado, presidente del PP, Isabel Torres (c) y la delegada de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid, Andrea Levy (d), asisten al desfile de la firma Manuel Pertegaz, celebrado este jueves en el madrileño Palacio de Cibeles, en el marco de la Madrid Fashion Week. EFE/Mariscal

El desfile más esperado del día, Pertegaz, ha conseguido reunir en la primera fila a un numeroso grupo de personajes populares, muchos de ellos vinculados al mundo de la moda y otros a la política, ya que el lugar elegido fue la cúpula del Palacio de Cibeles, la sede del Ayuntamiento de Madrid.

El debut de Jorge Vázquez como director creativo de la emblemática firma Pertegaz ha conseguido una expectación que hacía tiempo que no se percibía en el ambiente. Compañeros de profesión como Elena Benarroch o Ángel Schlesser no dudaron en aplaudir al final del desfile que no decepcionó a nadie.