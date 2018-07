El eslovaco Peter Sagan (Bora), triple campeón del Mundo y ganador de dos etapas en el presente Tour de Francia, no ha tenido reparos para anunciar su divorcio "amistoso" a la vez que no descuida sus objetivos en la carrera, que no es otro que seguir acumulando triunfos y mantener el maillot verde hasta París.

Sagan hizo público en Facebook la noticia de su separación de Kate, con quien se casó hace tres años y con la que tiene un hijo, Marlon.