Ramiro Milano (c), un joven argentino de 18 años que juega a balonmano en el CB Mislata, durante un entrenamiento junto a sus compañeros de club en el polideportivo de Mislata. Milano juega al balonmano a pesar de la desventaja que supone haber nacido sin la mano izquierda. EFE

Ramiro Milano, un joven argentino de 18 años, dedica su vida al balonmano en España a pesar de partir con la clara desventaja que supone haber nacido sin la mano izquierda y, para ello, ha renunciado al mundo del fútbol después de haber pasado por las canteras del Boca Juniors y el FC Barcelona.

"Desde chiquito siempre pensé en cómo sería todo si tuviera la otra mano, pero la verdad es que me adecué a la vida y cuando me decidí por el balonmano, ni se me vino a la cabeza este asunto. Yo vivo la vida así", relató Milano en declaraciones a EFE.