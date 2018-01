La estética de los años 80 se ha instalado hoy en la tercera jornada de la pasarela madrileña, en la que se ha visto una explosión de bodis de Andrés Sardá, marcadas hombreras en los vestidos de The 2nd Skin Co y talles altos en los pantalones de Hannibal Laguna.

La imagen de Jane Fonda haciendo "aerobic" ha sido la fuente de inspiración de Nuria Sardá para subir a la pasarela una colección "desenfadada y hedonista". "Nos hemos sumado a la tendencia 'see now, buy now' (lo veo, lo compro): no queremos hacer esperar al consumidor", ha dicho a Efe la diseñadora catalana en referencia a que esas prendas ya se pueden adquirir en sus tiendas.