Todo al negro, la inspiración del diseñador gallego Roberto Diz ha sido la que ha guiado la primera prueba del concurso, que en su ecuador ha recuperado a Ancor, en un programa que han visitado "las Retales", Bibiana Fernández y Anabel Alonso, que han relajado con sus bromas a los concursantes.

La noche comenzó con unos aprendices reivindicativos reclamando derechos, entre risas, con pancartas en las que pedían desde que la presentadora Raquel Sánchez Silva bajara al taller a coser hasta un rotundo "Caprile no nos grites", a lo que el modista respondió: "No hay mejor desprecio que no hacer aprecio".