El actual presentador de "Pasapalabra", Roberto Leal, ha confirmado este lunes que ha dado positivo en covid-19, aunque con "síntomas leves", y tendrá que ausentarse del programa de Antena 3 por unos días, periodo en el que el concurso será presentado por Manel Fuentes.

"A los que me estáis preguntando, os cuento que mientras estaba en casa de vacaciones, he dado positivo en covid-19. Estoy muy bien. Tuve síntomas leves y me estoy recuperando. En cuanto pase la cuarentena volveré a la carga. No os preocupéis, @PasapalabraA3 sigue on fire", escribía este lunes Roberto Leal en sus redes sociales.