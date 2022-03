Desde androides a entidades virtuales o exoesqueletos mecánicos, la mayor exposición de robots celebrada en Japón hasta la fecha invita a reflexionar sobre la evolución del hombre, su esencia y la cada vez más difusa frontera entre hombre y máquina.

La exposición "You and Robots - What is it to be Human?" (Tú y los robots - ¿Qué es ser humano?), en el Museo Nacional de Ciencias Emergentes e Innovación (Miraikan) de Tokio, "no busca sólo mostrar muchos robots, sino hacer reflexionar sobre el cuerpo, la mente y la vida del ser humano a través de los robots", dice a Efe Yukie Sonoyama, del departamento de comunicación científica del centro.