La hija mayor de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, ha celebrado este viernes la luz verde dada por el Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) al convenio que permitirá la apertura del museo dedicado a su madre tras años de espera y ha negado que ella fuese la causa de los retrasos en la misma.

"Me las he tenido que tragar dobladas porque se ha dicho de todo. Siempre he estado a favor, desde primera hora, y siempre he colaborado, estando en continuo contacto con las corporaciones pertinentes", ha asegurado en la presentación, en Madrid, de la obra musical "Qué no daría yo por ser Rocío Jurado", de la que es creadora.