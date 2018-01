Carme Ruscalleda inicia el año con la misma ilusión de siempre, tras renovar sus 7 estrellas Michelin en los tres restaurantes que regenta, y con un nuevo recetario, "La magia de la cocina", aunque advierte que a sus 65 años es consciente de que "como los yogures, ya tengo cercana la fecha de caducidad".

En una entrevista con Efe, Ruscalleda comenta, entre risas, que "la fecha del yogur esta ahí", aunque "yo no la siento, disfruto mucho con mi trabajo y tengo la fortuna de que la salud me trata bien, tengo un equipo humano que apuesta por mi filosofía de cocina y tengo muy buena respuesta del público", por lo que, asegura, "me gustaría alargar al máximo esa ilusión, esa fuerza".