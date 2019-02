El alcalde de Cádiz, José María González (d), ha recibido hoy en el Ayuntamiento gaditano al cantautor Joaquín Sabina, que será el pregonero del Carnaval de Cádiz 2019 el próximo sábado y donde ha señalado que "este pregón me importa más que cualquier concierto o viaje". EFE

Cádiz, 28 feb (EFE),- El cantautor Joaquín Sabina, pregonero del Carnaval de Cádiz 2019, ha señalado este jueves que "este pregón me importa más que cualquier concierto o viaje".

En un acto en el Ayuntamiento de Cádiz, junto al alcalde de la ciudad, José María González, el cantante se ha emocionado y ha asegurado que "hace mucho que no encuentro motivos para quitarme el sombrero, y hoy me lo he quitado en este Ayuntamiento".