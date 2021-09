El icónico Alligator Reef Lighthouse, un faro de casi 150 años levantado en los Cayos de Florida (EE.UU.) será adquirido por una organización sin fines de lucro que planea restaurarlo para devolverle todo su antiguo esplendor, indicó este miércoles la Oficina de noticias de los Cayos de Florida.

La organización comunitaria The Friends of the Pool quiere preservar y restaurar el Alligator Reef Lighthouse, en pie desde 1873 en Islamorada, un faro emblemático de Florida que mantuvo durante una época el tráfico marítimo a salvo de los peligrosos arrecifes de coral frente a los Cayos, en el extremo sur del estado.