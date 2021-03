Este martes sale a venta "The Beauty Living Twice", las memorias de la actriz Sharon Stone en las que habla de su experiencia con la muerte, revela episodios de abuso sexual cuando era menor y expone los trapos más sucios de la industria del cine de Hollywood.

En "In the Beauty of Living Twice", Stone, de 63 años, ganadora de un premio Primetime Emmy y de un Golden Globe, además de nominada al Óscar y Screen Actors Guild, relata sus esfuerzos por reconstruir su vida tras una grave hemorragia cerebral que padeció en 2001.