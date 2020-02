(i-d) La investigadora del Basque Cuinary Center, Blanca del Noval; el chef ejecutivo de Aponiente, Luis Callealta; la jefa de sala de El Celler de can Roca, Marianna Suárez; la responsable de comunicación del Grupo Deluz y Cía.; y el country manager de Too Good to Go, Oriol Reull, han participado este lunes en San Sebastián en una mesa redonda sobre Sostenibilidad en el congreso "Los 100 talentos jóvenes de la gastronomía de España", organizado por el Basque Culinary Center, en el que se debate sobre el futuro del sector, en un foro que abordará distintos aspectos como la sostenibilidad, el emprendimiento, la gestión, los modelos de negocio y la vanguardia culinaria. EFE/Javier Etxezarreta