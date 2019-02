El cineasta estadounidense Spike Lee, uno de los nominados estrella en los Óscar por la cinta "BlacKkKlansman", rindió hoy homenaje con su vestuario a su emblemática película "Do The Right Thing" (1989) y al desaparecido músico Prince.

"My hermano Prince está mirando esta noche y cantando 'va a ser una noche hermosa'", publicó Lee en su perfil de Instagram con una foto de su atuendo.