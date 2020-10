Stevie Nicks ha publicado este viernes su primer sencillo en seis años, el tema "Show Them The Way", que ha sido escrito por ella misma junto a Greg Kurstin y que, "concebida como una oración" por su país y por el mundo, tendrá un propósito solidario.

Según ha relatado su autora, se trata de una composición que llevaba compuesta desde 2008, cuando tras las primarias del Partido Demócrata en EE.UU. entre Barack Obama y Hillary Clinton se enfrascó en documentales sobre la lucha por los derechos civiles en su país.