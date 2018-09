El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, anunció que donará la pensión que le corresponde como exvicepresidente de la Comisión Europea (CE) a un centro de rehabilitación para personas drogodependientes cercano a Roma, donde ha sido voluntario durante los últimos 25 años.

"Acabo de recibir mi pensión como exvicepresidente de la Comisión Europea. Son 3.600 euros y he decidido donarlo cada mes al centro de rehabilitación para personas drogodependientes 'In Dialogo", donde he hecho voluntariado durante los últimos 25 años", anunció el presidente de la Eurocámara en su cuenta de Twitter.