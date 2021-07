Tapas y los mejores platos de la cocina tradicional española se podrán degustar en la Real Academia de las Artes de Londres en los dos nuevos espacios a cargo del cocinero extremeño José Pizarro, quien ya cuenta con tres restaurantes en la capital británica y un pub en Esher (Surrey).

Poster Bay by José se centrará en las tapas y José Pizarro at the RA será su versión más formal de la cocina tradicional española en esta institución británica, según informa este miércoles en una nota el grupo José Pizarro, dedicado desde hace 20 años a la difusión de la gastronomía española en Gran Bretaña.