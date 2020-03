La cantante mexicana Thalía publicó este lunes un vídeo en Instagram en el que, visiblemente enfadada, arremete contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por invitar a los mexicanos a salir y a hacer vida normal a pesar de la pandemia por el COVID-19.

"No está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir. Los profesionales de la salud nos han indicado que tenemos que estar solitos", expresó la cantante mexicana.