Desfile de la firma The 2nd & Skin Co. EFE/Ballesteros/ Archivo

La pasarela de moda madrileña pierde en el calendario oficial de su edición de septiembre a una de una de las firmas de moda más significativas, The 2nd Skin Co, que comenzó a formar parte de ella en febrero de 2015.

El dúo creativo formado por Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo, el alma creativa de The 2nd Skin Co., ha confirmado esta mañana que dado el momento "extraordinario" actual, consecuencia de la pandemia del COVID-19, no participará en el calendario oficial de la próxima edición de la Mercedes-Benz FashionWeek Madrid que tendrá lugar entre los días 10 y 13 de septiembre.