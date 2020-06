La ex primera ministra británica Theresa May. EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

La ex primera ministra británica Theresa May, que abandonó el año pasado el Gobierno a raíz de la crisis del Brexit, ha aceptado pronunciar discursos en todo el mundo, por los que le ofrecen más de 100.000 libras (111.000 euros) por cada uno, según revela este lunes el periódico "The Times".

La antigua "premier" (entre 2016 y 2019) había dicho que quería dedicar su tiempo fuera del Ejecutivo a ver más partidos de cricket, sin embargo, desde que dejó el poder ha ingresado miles de libras en discursos al ser muy solicitada por universidades y entidades bancarias deseosas por conocer detalles de su gestión.