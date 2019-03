El diseñador estadounidense Tommy Hilfiger consolidó este sábado su relación con los milenials en una colaboración con la actriz y reina de redes Zendaya, que presentó en París una nueva colección "Tommy Now" en uno de los teatros más famosos de la ciudad junto a la cantante Grace Jones.

El Teatro de los Campos Elíseos, en la prestigiosa Avenue Montaigne, fue el escenario escogido por Hilgiger en la que fue la sexta entrega de los desfiles "see now, buy now", lo que supone que las prendas salen a la venta en internet y tiendas al tiempo que se ven en la pasarela.