La app contra el desperdicio alimentario "Too good to go" y diez chefs han lanzado una iniciativa en la que los cocineros envían mensajes de concienciación social y explican cómo combaten este fenómeno en sus restaurantes y en el día a día.

Desde "Too good to go" han informado de que la acción se enmarca dentro del Día Mundial de la Gastronomía Sostenible, que se celebra el 18 de junio, y de que los vídeos con las intervenciones de los cocineros están en www.chefscontraeldesperdicio.es.