No se llama Pablo Zarrabeitia. Habla pausado, tranquilo y sonríe. Responde con preguntas las que no quiere contestar y no mira, escruta. Es el primer miembro en activo del CNI que se ha atrevido a novelarlo y el resultado, "El alma de los espías", consigue lo que quería: dar voz a las emociones de un agente secreto.

La entrevista con Pablo transcurre una tarde en un hotel de Madrid, sentados alrededor de una mesa apartada y casi en susurros. Una década le ha llevado acabar el libro, de la mano de la ex número dos del CNI Elena Sánchez Blanco, que buscaba allá por 2010 maneras de dar a conocer "el Centro".