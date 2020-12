El nombre del madrileño Diego Méntrida dio la vuelta al mundo después de que el pasado 13 de septiembre protagonizase uno de los gestos deportivos del año. En el triatlón de Santander, el español dejó pasar al británico James Teagle en la línea de meta ya que este se confundió de camino en la última curva cuando iba por delante, tercero. Un gesto que conmovió al propio Will Smith y que se ha convertido en una iniciativa solidaria.

“Ese momento pasa muy rápido. Iba mentalizado de que sabía que iba a llegar cuarto porque la carrera eran dos horas, quedaban 100 metros para llegar y era imposible cogerle porque me sacaba 40 o 50 metros. Fue algo instintivo, me salió pararme. Ya había asumido que me correspondía el cuarto puesto, porque me había ganado el resto de la carrera, y fue lo que me hizo pararme de golpe”, rememoró el triatleta en una conversación con EFE desde su Alcobendas natal.