Fotografía cedida por el hospital AdventHealth for Women de Orlando (Florida) donde aparece el niño Josiyah Artis disfrazado como Yoda de la saga "Star Wars". EFE/AdventHealth for Women

Fotografía cedida por el hospital AdventHealth for Women de Orlando (Florida) donde aparecen unos niños disfrazados como personajes de la saga "Star Wars". EFE/AdventHealth for Women

Fotografía cedida por el hospital AdventHealth for Women de Orlando (Florida) donde aparece el niño De'Ariya Wallace disfrazado como Rey de la saga "Star Wars". EFE/AdventHealth for Women

El hospital AdventHealth for Women de Orlando (Florida, EE.UU.) vistió este viernes a los recién nacidos como personajes de Star Wars, en coincidencia con el estreno del episodio IX y último esta saga cinematográfica, "The Rise of Skywalker".

"La fuerza es fuerte en nuestros nuevos recién nacidos. Los bebés del AdventHealth for Women se están metiendo en los personajes para celebrar la llegada de la tan anticipada película de Star Wars #TheRiseOfSkywalker", dijo el centro hospitalario en su cuenta de Twitter.