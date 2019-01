Imagen facilitada por la aplicación gratuita Too Good To Go que pone en contacto a establecimientos con un excedente de alimentos o comidas preparadas y a usuarios que los compran a precios reducidos y que busca ser un movimiento para frenar el despilfarro alimentario, ya que un tercio de la comida lista para ser consumida en el mundo termina en la basura, según ha indicado en una entrevista con EFE su responsable en España, Oriol Reull. EFE