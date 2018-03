Una biografía no autorizada del príncipe Carlos de Inglaterra ha dejado al descubierto las extravagancias del primogénito de la reina Isabel II, así como la mala relación de ésta con la duquesa de Cornualles antes de que contrajera matrimonio con su hijo.

El libro, titulado "Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles" ("Príncipe rebelde: el poder, la pasión y la rebeldía del príncipe Carlos"), ha sido escrito por el periodista Tom Bower y saldrá a la venta mañana, pero el diario británico "Daily Mail" publicó algunos extractos.