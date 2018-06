La neozelandesa Catherine Healey, quien impulsó la despenalización de la prostitución en su país, fue nombrada "dama" durante las celebraciones del cumpleaños de la reina Isabel II, informaron hoy medios locales.

"He vivido una vida, he sido trabajadora sexual y he liderado una organización por los derechos de los trabajadores sexuales", dijo Healey, quien lideró campañas para la prevención del sida, de derechos humanos y salud sexual, a Radio New Zealand.