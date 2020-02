El miembro de BCC Innovation, José Peláez; la guest manager de Davies and Brook, Claudia Ferreres; la coordinadora de sala de Azurmendi, Charlotte Mathi Potteaux; el country manager de Too Good to Go, Oriol Reull; la creadora de Formaje, Clara Díez; y la directora de comunicación de Grupo Dani García, Raquel Macías, han participado este martes en una mesa redonda sobre "Mercado: Qué busca el nuevo consumidor" durante la segunda jornada del Foro de Jóvenes Talentos de la Gastronomía, en la que los 100 talentos jóvenes de la gastronomía de España, identificados por el Basque Culinary Center, debaten en San Sebastián sobre el futuro del sector. EFE/Javier Etxezarreta