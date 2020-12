Un total de 21 reconocidos chefs de Cataluña y Andorra elaborarán el próximo 12 de diciembre en la Antigua Fábrica Damm de Barcelona sus propuestas de comidas navideñas en sus restaurantes, en la primera edición del #GastroNadal2020, que tendrá lugar en línea.

Entre los chefs hay algunos con estrella Michelin como Oriol Castro (Disfrutar), David Andrés (Via Veneto), Fran López (Xerta), Carles Gaig (Gaig Barcelona), Nandu Jubany (Can Jubany), Marc Gascons (Els Tinars), Joan Roca y Montserrat Fontané Jordi Roca (Mas Marroc y Can Roca, Casa Cacao), Quim Casellas (Casamar), Cesc Rovira (Fonda Xesc), Vicent Guimerà (L'Antic Molí), Victor Quintillà (Lluerna), Albert Raurich (Dos Palillos) o Albert Adrià, que participa como asesor de Turrones Vicens.