"El Papa Francisco me dijo: ¿Catalán? Uy, no me hables del 'procés'. ¡Háblame de Messi!". Esta es una de las múltiples anécdotas e intrigas que relata Vicenç Lozano, enviado especial de TV3 a Roma durante 35 años, en su libro 'Intrigues i poder al Vaticà' (Intrigas y poder en el Vaticano), de la editorial Grup62.

En una entrevista con Efe, Lozano explica que de pequeño quería ser cura, pero pronto descubrió que su vocación era el periodismo y, ahora que se ha jubilado, lamenta no haber podido cumplir su sueño de vivir en Roma, aunque después de tantos viajes como enviado especial, para él es como un "puente aéreo".