Víctor Bustamante jugaba con retales de tela desde pequeño, pero el destino tenía para él otros planes: convertirse en deportista de élite en patinaje artístico sobre hielo. Tras coronarse como campeón nacional y recorrer el mundo sobre sus patines, se reencuentra con la moda en Alternativx, su firma de sastrería sin género.

“Siempre he tenido problemas para encontrar ropa de hombre de mi complexión, soy muy pequeñito. Me daba vergüenza buscar ropa en la sección de mujer, hasta que me di cuenta de que no tenía sentido sentirme así”, dice a Efe en una entrevista Víctor Bustamante, cuya firma, Alternativx, seduce a famosos y alfombras rojas con menos de un año de vida.