"We can do ... Carnaval" , la primera comparsa gaditana formada íntegramente por mujeres es una de las 36 agrupaciones que han pasado a semifinales y que se ha convertido en una de las revelaciones del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) que se celebra este mayo en el Gran Teatro Falla de Cádiz. EFE/Román Ríos.

El feminismo ha roto otra "brecha" en las tablas del Gran Teatro Falla de Cádiz con "We can do ... Carnaval" , la primera comparsa gaditana formada íntegramente por mujeres y que se ha convertido en una de las revelaciones del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) que se celebra este mayo.

En un paralelismo con el "We can do it", el icónico póster que en la Segunda Guerra Mundial trató de promover el trabajo en la industria de las mujeres y que ha pasado a la historia como un emblema del feminismo, la comparsa gaditana no sólo ha triunfado en las redes sociales, donde algunas de sus coplas se han hecho virales.