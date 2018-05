Xavier Pellicer ha recibido el premio al Mejor Restaurante de Verduras del Mundo en el certamen "We're Smart Think Vegetables! Think Fruit!", de We're Smart Green Guide, la guía verde de restaurantes de todo el mundo.

La organización ha destacado "el refinamiento y genio del nuevo restaurante de Pellicer, donde todo está perfectamente preparado, sazonado y sabroso", y ha concedido asimismo el reconocimiento de Mejor Restaurante de España.