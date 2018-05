Zoe Saldaña, protagonista de tres de las mayores franquicias de la ciencia ficción actualmente ("Avatar", "Guardians of the Galaxy" y "Star Trek"), posa junto a su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood (EE.UU.). EFE

La actriz estadounidense Zoe Saldaña (2i), protagonista de tres de las mayores franquicias de la ciencia ficción actualmente ("Avatar", "Guardians of the Galaxy" y "Star Trek"), posa con su esposo Marco Perego (2d) y sus tres hijos, los gemelos Bowie and Cy, y Zen (i), junto a su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood (EE.UU.). EFE