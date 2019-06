Javier Muñoz

Little Richard (86 años), Jerry Lee Lewis (83), Burt Bacharach (91), Buddy Guy (82), Tony Bennett (92), Yoko Ono (86), Willie Nelson (86), el mexicano Armando Manzanero (83) o los españoles Dúo Dinámico son músicos ya 'maduritos' de los que nos congratulamos sigan entre nosotros, algunos incluso en activo.

Los estudios del sello Sun en Memphis suponen una parte capital de la historia porque en 1954 registró sus primeras grabaciones Elvis Presley para convertirse poco después en el Rey del Rock'n'Roll.

El único testigo vivo de aquel acontecimiento es Jerry Lee Lewis, nacido el 29 de septiembre de 1935 en Louisiana, y que también fue fichado por Sam Philips. Compartió micrófonos con Elvis y es con todo merecimiento uno de los más genuinos precursores del R&R aporreando el piano y cantando con fiereza temas como Great Balls Of Fire, Whole Lotta Shakin' Goin' On o High School Confidential, además de una vida azarosa que ya despuntó cuando se casó con una prima de 13 años.

Otro de los más legendarios pioneros de este 'demoníaco sonido' que invadió Estados Unidos y se propagó por el todo el orbe es Little Richard (5 diciembre 1932, Macon, Georgia). Con su peculiar estilo al piano y una chillona voz repleta de falsetes.Entre su amplio legado destacan Tutti Frutti, Long Tall Sally, Lucille, Good Golly Miss Molly… Ya retirado desde hace seis años, Richard Penniman dio su único concierto en España en Gijón en 2005 demostrando su talento y fuerza en directo, aparte de la labor apostólica el regalar un libro de salmos a la audiencia.

Buddy Guy es ya el único representante vivo de la extraordinaria generación que desarrolló el blues en Chicago desde finales de los 40 con Muddy Waters, Howlin' Wolf o B.B. King. Afincado en la ciudad del viento desde muy joven y con 82 julios cumplidos, Guy publicó en 2018 un disco muy definitorio de su estado de forma: The Blues Is Alive And Well.

El padre del blues británico, John Mayall, también parece inmune a los achaques (29 noviembre 1933). Descubridor de varios de los mejores guitarristas de las islas como Eric Clapton, Peter Green o Mick Taylor, todavía se sube a un escenario.

Ilustres nonagenarios

Si escarbamos en las partidas de nacimiento encontramos varios artistas que han superado con creces los 90 y ahí siguen.Tal es el caso de los cantantes Harry Belafonte (92) o Tony Bennett (92), que en 2014 publicó un disco de duetos con la que podría ser su bisnieta Lady Gaga, o el celebérrimo productor y compositor Burt Bacharach (91).

Dinosaurios del rock

La banda de rock más longeva son los Rolling Stones, aunque solo uno de sus miembros, el exbajista Bill Wyman, supera la barrera de los 80. Mick Jagger y Keith Richards cumplen 76 años en este 2019.

Y en cuanto a los Beatles, curiosamente la de mayor edad es la japonesa Yoko Ono con 86, el gran amor pasional de John Lennon y acusada de ser la 'culpable' de la separación de los Fab Four. Paul McCartney celebrará este junio 76 y Ringo Starr, que actuó el verano pasado en España, va a por los 79 en julio.

Los Beach Boys no se han jubilado. El cantante solista Mike Love comanda ahora la banda con 78 años y de los hermanos Wilson únicamente sobrevive el líder Brian que llegará a los 77 el 20 de junio.

Pete Townshend escribió en la clásica de los Who My Generation que esperaba morir antes de hacerse viejo y el pasado 19 de mayo ya cumplió 74.

Eternidad entre las vacas

De los clásicos del country nos acompañan Willie Nelson con 86 primaveras, una menos que Loretta Lynn, mientras que Don con 82 mantiene la llama del gran dúo Everly Brothers.

Kris Kristofferson, actor y compositor del gran éxito de Janis Joplin Me And Bobby McGee, esperamos que apague 83 velas el 22 de junio, mientras que ya suma 85 Pat Boone, muy famoso en los albores del R&R al usurpar temas originales de negros y suavizarlos para el público blanco.

Los años dorados

Del sonido de los maravillosos 60 sobreviven excelsos representantes como Dion DiMucci (80 tacos en julio), quien con los Belmonts popularizó el Doo Wop (aquí conocido como du dúa); Neil Sedaka (80), prolífico autor de bombazos como Oh Carol; la británica Petula Clark (86) que cantó la inolvidable Downtown; Nancy Sinatra (79), recordada por These Boots Are Made For Walkin' y el dueto con papá Something Stupid.

Los Ye-Yes españoles

Del panorama musical español siguen con su eterna juventud el Dúo Dinámico, o sea Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, ambos con 82.

La actriz y chica Ye-Ye por antonomasia Concha Velasco cumplió el pasado noviembre 79.

Confiamos en que a sus 79 años el 'Rey del verano' Georgie Dann, parisino afincado en España desde 1965, siga bailando el Bimbó o se refresque en el Chiringuito junto a la Barbacoa.

Y el mexicano Armando Manzanero (83) parece tan inmortal como sus boleros Somos Novios o Esta Tarde Vi Llover.

Pues eso, a la vejez que no decaiga la buena música