El director internacional para latinoamérica de The Association For Manufacturing Technology, Carlos Mortera (i), el director general de Tarsus México, José Navarro (c) y el director general para México de la Asociación para Tecnología, Manufactura y Soluciones, Salvador Icazbalceta (d), participan este miércoles en una rueda de prensa para la presentación de la Expo Manufactura 2020, en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez