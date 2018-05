29 may. 2018

EFE Bruselas 29 may. 2018

El centrocampista de la Real Sociedad Adnan Januzaj, que aspira a entrar el próximo lunes en la lista definitiva de 23 futbolistas belgas que disputarán el Mundial de Rusia, se describió este martes como un jugador polivalente y capaz de marcar diferencias, en buena forma física y mental.

"En la Real Sociedad he jugado sobre todo a la derecha, con un papel libre. Me fui allí para mostrarme y responder a todos los que me habían criticado. Es mi mentalidad. Sé que soy un jugador que puede marcar la diferencia, este ha sido el caso este año", declaró el centrocampista en rueda de prensa.