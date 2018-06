Los jugadores de la selección de Perú, el defensa Luis Advíncula (i) y el centrocampista Wilder Cartagena, a su llegada a la sesión de entrenamiento del equipo celebrada esta mañana en el estadio Khimki de Moscú, Rusia, de cara a su próximo partido frente a Francia, correspondiente al Grupo C de la primera fase del Mundial Rusia 2018, el próximo 21 de junio. EFE

El defensa de la selección de Perú Luis Advíncula, durante la sesión de entrenamiento del equipo celebrada esta mañana en el estadio Khimki de Moscú, Rusia, de cara a su próximo partido frente a Francia, correspondiente al Grupo C de la primera fase del Mundial Rusia 2018, el próximo 21 de junio. EFE

El defensa peruano Luis Advíncula aseguró este martes que el duelo del próximo jueves contra Francia "será muy complicado" porque sus rivales son un equipo "lleno de cracks", pero aseguró que para la "blanquirroja" "no hay imposibles".

"Va a ser un partido durísimo, todos sabemos la calidad que tienen, pero somos once contra once y vamos a defender a Perú. En este Mundial no hay favoritos, se está demostrando. Sabemos que ellos son un gran equipo, pero nosotros también", aseguró el jugador del Lobos mexicano tras la sesión de entrenamiento en el estadio Khimki de Moscú antes de viajar a Ekaterimburgo, sede del duelo.