El seleccionador sueco Janne Andersson aseguró en la conferencia de prensa previa antes del partido de octavos de final contra Suiza que no "pierde tiempo en pensar si hasta ahora les han subestimado, y dijo que tienen "un plan claro" para ganar el próximo partido.

"No sé si nos han subestimado o no, deberías preguntárselo a los otros equipos, yo no pierdo el tiempo en eso. Tenemos un plan claro, jugamos acorde a ello y los jugadores han sido muy leales a ese plan. Eso es lo que me preocupa, no me preocupo de otras cosas", señaló el seleccionador sueco en el estadio de San Petersburgo.