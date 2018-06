El centrocampista Milan Badelj se mostró convencido de que el "caso Kalinic", apartado de la selección de Croacia por el seleccionador Zlatko Dalic no afectará al resto de la plantilla.

"Lo sucedido no nos ha afectado", dijo Badelj, que se mostró respetuoso con su seleccionador cuando fue cuestionado por su opinión, al no ser incluido en el once titular contra Nigeria, el pasado sábado.