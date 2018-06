El centrocampista peruano André Carrillo aseguró hoy que su selección se ha marcado como "primer objetivo" pasar primeros, aunque respetan a los rivales, algunos como Francia con un ránking superior al de Perú.

"No estamos pensando en la segunda plaza. Queremos pasar, primeros o segundos, pero el primer objetivo es pasar primeros y por eso un rival directo no tenemos. Las tres selecciones las vamos a afrontar con la misma seriedad, no vamos a ver ránkings, ni jugadores", señaló.