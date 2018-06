El mediocentro Casemiro, afirmó este vienes que el entrenador Tite viene cumpliendo en la selección brasileña algo que lo deja "muy feliz", y es mantener la función táctica que cumple en su club, el Real Madrid.

"De mi parte, el profesor Tite viene haciendo una cosa que me deja muy feliz. Todo lo que él me pide aquí es lo que yo hago en el Real Madrid. No mudó mi perfil", expresó el jugador nacido hace 26 años en Sao José dos Campos.