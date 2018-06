El centrocampista uruguayo Cristian Rodríguez (c) entre los defensas egipcios Ahmed Hegazy (i) y el egipcio Ali Gabr, durante el partido Egipto-Uruguay, del Grupo A del Mundial de Fútbol de Rusia 2018. EFE/Archivo

El uruguayo Cristian "Cebolla" Rodríguez aseguró hoy, después de la victoria de su selección sobre Arabia Saudí (1-0), que si en octavos de final les toca España, "la conocen muy bien".

"No me gusta elegir. Me gusta decir que tenemos selección para ganar y perder con cualquiera. Pero si nos toca España, los conocemos muy bien. Tenemos a muchos jugadores que conocen el fútbol español", dijo en el túnel de vestuarios del Rostov Arena.