1.- Comienza la era de Hierro

-----------------------------

Ante el rival más complicado del grupo, en la situación más difícil posible, España comienza una nueva etapa en la que se la juegan todos; los jugadores, obligados a demostrar que son verdaderos líderes en momentos de crisis; el entrenador, que tiene que gestionar la herencia recibida -20 partidos invictos- y hasta el presidente de la Federación, Luis Rubiales, que arriesgó con una destitución que ha encontrado un apoyo mayoritario en la afición, pero que puede pasarle factura si no es respaldada por resultados.

"No se puede cambiar en dos días el trabajo de dos años", ha dicho Fernando Hierro, que ante su debut en un banquillo mundialista aspira, sobre todo, a calmar las aguas.

2.- Cheryshev, héroe nacional

-----------------------------

Despierta hoy el jugador del Villarreal convertido en un héroe nacional. Con un argumento de la "factoría Dysney" -futbolista castigado por las lesiones y la mala suerte, que llega a última hora al Mundial y entra en el partido inaugural por la lesión de una de las estrellas de la selección rusa- el encuentro de apertura del Mundial le dio a Denis Cheryshev la oportunidad de demostrar que, si las lesiones le respetan, tiene calidad para ser una estrella.

Rusia, que comenzó el Mundial sin demasiado apoyo, con su afición temerosa de que se hiciese un ridículo histórico, es un equipo eufórico, después de infligir a Arabia Saudí la segunda mayor goleada en un partido inaugural (5-0). Y Cheryshev, el personaje que copa todas las conversaciones.

3.- Godín contra Salah/Ramos frente a Cristiano

------------------------------------------------

No ha hecho más que comenzar el Mundial y ya ofrece dos enfrentamientos antológicos. Mohamed Salah, parece que recuperado de la lesión en el hombro que sufrió en la final de la Liga de Campeones, es prácticamente la única esperanza de supervivencia de Egipto en el torneo. Hoy en Ekaterimburgo (17.00 hora local/13.00 GMT), afronta una prueba vital, ante la defensa uruguaya que lidera Godín, un experto en ahogar cualquier aspiración ofensiva.

Cristiano, mientras, abre su cuarto Mundial contra su amigo Sergio Ramos. Sin un papel relevante en los tres anteriores, el goleador portugués también se la juega ante el defensa que mejor le conoce (21.00 en Moscú/18.00 GMT).

4.- Griezmann viaja sin cargas a Kazán

--------------------------------------

Tras alargar la intriga de manera innecesaria y anunciar su continuidad en el Atlético de una forma cuanto menos singular -mediante un documental de media hora en una cadena de pago- Griezmann llega al Mundial libre de cargas, dispuesto a liderar un joven equipo que necesita de su juego para aspirar al título.

Hoy viaja con los "bleus" a Kazán, donde mañana comenzará su andadura mundialista. "Quiero demostrar que no me he equivocado", aseguraba en el documental "La decisión". El sábado, tiene la primera oportunidad de confirmar que todo este proceso no le ha afectado.