Buenos, bonitos y baratos. Así eran los futbolistas soviéticos -rusos, ucranianos, bielorrusos, caucásicos y bálticos- que llegaron a España justo antes y después de la caída de la Unión Soviética en 1991.

"Fui el primer futbolista soviético que jugó en España. No fueron unas negociaciones fáciles. Estábamos en la URSS. Yo tenía muchas ganas de jugar en Europa, pero no me dejaron marchar al Sevilla hasta que terminó la liga en invierno", comentó a Efe el legendario portero Rinat Dasáev.